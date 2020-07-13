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Льопа забив м'яч на вагу місця в Лізі чемпіонів – відео точного удару українця

15:52 - Читать на русском
Льопа забив м'яч на вагу місця в Лізі чемпіонів – відео точного удару українця
Дмитро Льопа (справа) / Сайт Осієка

Хавбек Осієка Дмитро Льопа відзначився одним з найважливіших голів у своїй кар'єрі.

Команда українця була зобов'язана перемагати аутсайдера Істру, щоб за два тури до фінішу вирватися на другу сходинку.

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Матч для Осієка видався вкрай непростим. Господарі весь тайм "сиділи" на воротах суперника і відкрили рахунок лише у компенсований час. Героєм епізоду став саме Льопа, який у підкаті замкнув простріл партнера з лівого флангу. Схожа історія сталася й у другому таймі – Істра довго відбивалась, але таки пропустила вдруге під завісу матчу.

Перемога дозволила Осієку випередити на очко Локомотиву в боротьбі за "срібло". Попереду ще два тури, останній подарує очну зустріч Льопи і компанії проти головного конкурента за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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13:20
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Теги
Дмитро Дмитро Льопа Осієк Осієк Відеоновини Українці за кордоном Світ
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