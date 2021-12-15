Італійські арбітри наважилися хоч трохи показати залаштунки своєї роботи представникам преси.

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка Італії між Емполі та Вероною отримав додаткове джерело інтересу. Ліга та Асоціація арбітрів дозволили окремим журналістам слухати переговори головного арбітра Федеріко Діонізі з відеоасистентами, повідомляє Gazetta dello Sport.

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Зазначається, що цей експеримент не можна вважати офіційним. Ліга Serie A поки не тестує подібний підхід до суддівства. Однак звітний поєдинок стане першим, коли арбітри наважилися бодай трішки показати залаштунки своєї роботи.

"День, коли ми слухатимемо діалоги між арбітрами і VAR, – дуже близький. Жодних секретів. В оцінці технології важливе не лише рішення, а й спосіб його передачі", – сказав очільник суддівського корпусу Джанлука Роккі.

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