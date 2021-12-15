VAR в Серии А / фото из открытых источников

Поединок 1/16 финала Кубка Италии между Эмполи и Вероной получил дополнительный источник интереса. Лига и Ассоциация арбитров разрешили отдельным журналистам слушать переговоры главного арбитра Федерико Дионизи с видеоассистентами, сообщает Gazetta dello Sport.

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Отмечается, что этот опыт нельзя считать официальным. Лига Serie A пока не тестирует подобный подход к судейству. Однако отчетный поединок станет первым, когда арбитры отважились хоть немного показать закулисье своей работы.

"День, когда мы будем слушать диалоги между арбитрами и VAR, очень близок. Никаких секретов. В оценке технологии важно не только решение, но и способ его передачи", – сказал глава судейского корпуса Джанлука Рокки.

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