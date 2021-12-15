Перша перемога "грифонів" під керівництвом Андрія Шевченка подарувала ще одне цікаве протистояння для українських уболівальників.

Екс-тренер збірної України святкує першу перемогу в Італії. В 1/16 фіналу Кубка його Дженоа вдома мінімально здолала Салернітану і вийшла до наступної стадії.

Дебютна перемога Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Салернітана

Там суперником "грифонів" стане Мілан, який прийме команду Шевченка на Сан-Сіро. Відповідно, українець повернеться на стадіон, який був рідним для нього з 1999-го по 2006 рік та в сезоні 2008/09.

Поєдинок Мілан – Дженоа запланований на 12 січня. Зауважимо, що команди нещодавно зустрічалися в чемпіонаті Італії – тоді "россонері" розбили підопічних Шевченка з рахунком 3:0. У Серії А Мілан іде другим, а от Дженоа поки передостання.

Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії