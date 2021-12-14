Кубок Італії 2021/22, 1/16 фіналу

Дженоа – Салернітана – 1:0

Гол: Екубан, 76

Андрій Шевченко стартував у Серії А без сенсацій. За 5 ігор Дженоа мала лишень 1 нічию при 4 поразках та 1 забитому м'ячі. Як наслідок, покинути зону вильоту його підопічні не змогли. Черговий шанс здобути дебютну перемогу в Італії випав у 1/16 фіналу Кубка, де "грифони" приймали Салернітану – команду з дна таблиці. Щоправда, у чемпіонаті новачок бив Дженоа, однак це сталося ще до приходу Шеви.

Дженоа – Салернітана: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

Господарі стартували активніше, організувавши три моменти в першій половині першого тайму. Ну, як моменти – щось та й могло залетіти, як говориться. На 4-й хвилині Ернані з дистанції пробив неточно, а от на 8-й Портанова потужно вистрілив з правого краю штрафного, замкнувши крос від Камб'яссо. М'яч низом полетів у ворота, але на його шляху опинився захисник. На 20-й же чергова подача Камб'яссо на дальню стійку завершилась ударом головою з гострого кута у виконанні Дестро – Маттіа цілив у ближню дев'ятку, однак голкіпер парирував.

Поступово тиск генуезців вилетів у трубу. Салернітана перехопила ініціативу, однак нічого цікавого гості не створювали до 38-ї хвилини. Якби не Семпер, "грифони" б вже "горіли": спочатку голкіпер парирував постріл з лівого краю карного майданчика, а в атаці другим темпом він виконав подвійний сейв – Джуріч замкнув навіс від Ярошинскі, а потім головою зіграв на добиванні (причому м'яч пішов у протилежний кут). Зрештою, свисток арбітра відправив команди у роздягальню за нулів на табло.

У перерві Андрій Шевчнеко провів заміну, знявши з гри активного Камб'яссо й випустивши Гільйоне, однак це рішення покращити гру Дженоа не змогло. Ба більше: Салернітана в першій третині другого тайму домінувала, конвертувавши свою перевагу в кілька дальніх ударів – в одному з них Ді Таккіо вистрілив з лінії карного майданчика в ближню дев'ятку. Семпер у красивому стрибку врятував "грифонів".

Андрій Шевченко відреагував новою серією замін, всадивши на банку Дестро й Портанову. Замість них на 60-й хвилині вийшли Каллон і Мелегоні. Цього разу Дженоа підвищила оберти, організувавши низку непоганих атак. На 67-й хвилині Мелегоні вийшов на лівий край штрафного й пробив у руки голкіперу, а на 69-й його ж сольний прохід завершився пострілом на трибуни. Ще через сім хвилин інша заміна Андрія Миколайовича спрацювала: Каллон відкрився під передачу на хід лівим флангом і виконав подачу, яку замкнув Екубан – м'яч рикошетом від голови Ді Таккіо влетів у ворота. 1:0!

Всього через три хвилини Салернітана могла зрівняти рахунок внаслідок прориву Ярошинскі на лівий край штрафного. Поляк прострілив, але м'яч зрізався у ближній кут – втім, Семпер врятував Дженоа! Господарі ж огризнулися на 81-й ударом Екубана з розвороту, однак і голкіпер гостей теж зіграв надійно. Чогось цікавішого в ендшпілі зустрічі команди не створили.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Дженоа – першу під керівництвом Андрія Шевченка! Генуезці крокують в 1/8 фіналу Кубка Італії.

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