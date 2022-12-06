Журналіст та коментатор Віктор Вацко розкритикував неприємні чутки навколо президента УАФ Андрія Павелка, який хоче залишитись на посаді.

"Ніколи такого не було в нашій історії, щоб президенту УАФ/ФФУ обирали запобіжний захід. Павелко стверджує, що його хоче прибрати ОП (Офіс Президента – прим.).

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Він готовий шантажувати виключенням із ФІФА та УЄФА, якщо буде доведено втручання держави у футбол. Для мене ситуацію, коли крісло ставлять вище за державу – обурливо", – заявив Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, після багаторічних натяків на правопорушення Павелка і Ко, зокрема у справі зі штучними полями, правоохоронці нарешті взялись за президента УАФ на повну. Він та генеральний секретар організації Юрій Запісоцький вже отримали 2 місяці арешту, але вийшли під заставу у майже 20 мільйонів гривень. Тепер Павелко намагається заручитись підтримкою ФІФА та УЄФА, натякаючи на втручання держави у його роботу.

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