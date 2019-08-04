Колос завдяки пенальті вирвав перемогу в Олімпіка

У матчі 2 туру УПЛ Колос на виїзді здолав Олімпік (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Футбольний вікенд у неділю розпочався матчем Олімпіка та Колоса. Обидві команди по-різному зіграли у першому турі: якщо "олімпійці" поступились у гостях СК Дніпро-1, то "хлібороби" навпаки здолали учасника єврокубків Маріуполь. Більше того, наставник Колоса Руслан Костишин був визнаний кращим тренером першого туру УПЛ. Вболівальники з нетерпінням очікували на цей поєдинок аби переконатись, що тріумф дебютанта УПЛ у першому матчі не випадковість.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу

Активніше розпочали гості: вже на третій хвилині вони могли виходити вперед — після удару Олександра Чорноморця лише майстерність Германа Пенькова врятувала ворота Олімпіка. За мить "колоски" загострювали знову, але справа до акцентованого удару не дійшла. Загалом у перші десять хвилин Колос виглядав значно цікавіше і фактично не дозволяв супернику зачепитись за м’яч. На дванадцятій хвилині "хлібороби" у затяжній атаці обстрілювали ворота Олімпіка, захист якого виглядав напрочуд розгубленим і лише брак у завершальній стадії не дозволив Колосу тріумфувати. А згодом непоганий шанс був у "олімпійців", однак м’яч пролетів вище воріт. На 17-й хвилині Чорноморець небезпечно прострілював з району кутового, однак ніхто з партнерів не встиг на замикання. І одразу ж непоганий момент створив Максім Тейшейра, та захисники відтіснили його і завадили пробити.

В середині тайму Антон Яшков відбив навіс з кутового, але тут як тут опинився Алію Абубакар і неточним ударом втратив можливість вивести свій клуб вперед. Згодом, після влучання у стійку воріт, на добиванні невдало зіграв Тарас Завійський. Олімпік "ожив" і гра почала нагадувати гойдалки: обидві команди грали фактично без центру поля раз за разом створюючи небезпечні моменти. На 32-й хвилині, після подачі з кутового, м’яч безперешкодно пролетів повз штрафний майданчик Яшкова і ніхто з донеччан не встиг замкнути цей навіс. На 42-й хвилині Колос здобув право на штрафний. Перший удар був заблокований захисниками, а під час добивання Євген Смирний відмахнувся від суперника і арбітр потрактував цей епізод як умисний фол показавши гравцю Ковалівки другу жовту картку. Неоднозначний епізод, який так чи інакше залишив гостей у меншості.

Маріуполь на власному полі здолав Олександрію

Другий тайм активніше розпочали господарі. Гостям, зважаючи на гру у меншості, доводилось сідати глибше і Олімпіку часто бракувало дещиці аби відкрити рахунок у матчі. На 60-й хвилині Сергій Політило накрутив оборону суперника, однак не наважився на удар сам і відпасував на Павла Ксьонза, у якого м’яч звалився з ноги і пролетів надто високо над поперечиною. Так чи інакше захисникам Колоса вдавалось перекривати всі зони і успішно тримати оборону.

На 65-й хвилині після подачі з кутового Герман Пеньков у боротьбі з захисником порушив правила і побачив перед собою пряму червону картку. Жуліо Сезар одразу ж замінив Сергія Політила на Бетіма Альїмі, однак йому не вдалось переграти капітана Колоса Віталія Гавриша, який "з точки" впевнено вивів свою команду вперед. На 71-й хвилині Захедітабар Шахаб міг зрівнювати рахунок, але м’яч після його удар просвистів вище. Цікаво, що після забитого гола Колос не закрився на своїй половині поля, а намагався розвинути успіх — гра знову пішла на зустрічних курсах.

Останні хвилини пройшли у нервовій боротьбі, господарі, прагнувши зрівняти рахунок, багато фолили. Чудовий шанс втратив Фабіньйо, пробивши з меж штрафного майданчика поруч зі стійкою. На третій доданій хвилині за відмашку від суперника пряму червону картку побачив перед собою Алію Абубакар, залишивши свою команду у меншості.

Після цієї перемоги Колос набрав шість очок і підняв на другу сходинку, натомість Олімпік так і залишився з нулем у турнірній таблиці.

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