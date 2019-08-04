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Три вилучення та гол з пенальті у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 0:1

19:45 311 Читать на русском
Три вилучення та гол з пенальті у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 0:1
ФК Колос / Сайт клубу

Колос переміг Олімпік у 2 турі УПЛ (1:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алію Абубакар
 
Євген Смирний 43’
Віталій Гавриш 68’
43’ Євген Смирний
66’ Герман Пеньков
68’ Віталій Гавриш
90+3’ Алію Абубакар

Відбувся поєдинок між Олімпіком та Колосом у рамках другого туру Прем'єр-ліги. Наприкінці першого тайму головний арбітр матчу вилучив вінгера команди з Ковалівки Євгена Смирного.

Олімпік – Колос: Смирний отримав неоднозначне вилучення

На 66 хвилині був вилучений голкіпер Олімпіка Герман Пеньков, а Віталій Гавриш реалізував пенальті. Вже у додатковий час захисник донецької команди Алію Абубакар побачив перед собою червоне світло за відмашку від суперника.

Колос завдяки пенальті вирвав перемогу у Олімпіка

Таким чином, поєдинок завершився мінімальною перемогою команди Костишина з рахунком 1:0. Після цієї звитяги Колос набрав шість очок і піднявся на другу сходинку, натомість Олімпік так і залишився з нулем у турнірній таблиці.

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