"Жота? Ні, він не буде доступний. Нам потрібна додаткова оцінка. У нього щось із зв'язками гомілкостопу. Все можливо, треба чекати.

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Діогу Жота безперечно не буде включений в заявку на матч з Норвічем, але ми чекаємо подальших подробиць щодо ступені його травми кістки. Усі бачили його фотографії, це нормальна процедура. Звичайно, у вихідні його не буде", – наводить слова Клоппа The Mirror.

Зазначимо, що Діогу провів 32 поєдинки за Ліверпуль у поточному сезоні, у яких відзначився 17 голами та 3 асистами.

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