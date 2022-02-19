"Жота? Нет, он не будет доступен. Нам требуется дополнительная оценка. У него что-то со связками голеностопа. Все возможно, нужно ждать.

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Диогу безусловно не будут включен в заявку на матч с Норвичем, но мы ждем дальнейших подробностей относительно степени его травмы кости. Все видели его фотографии – это нормальная процедура. Конечно, в выходные его не будет", – приводит слова Клоппа The Mirror.

Отметим, что Диогу провел 32 поединка за Ливерпуль в текущем сезоне, отличившихся 17 голами и 3 ассистами.

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