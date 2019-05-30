Жоржінью прокоментував перемогу Челсі в фіналі Ліги Європи

Хавбек Челсі Жоржінью вважає, що його команда заслужила здобути трофей Ліги Європи.

"Чудово виграти важливий трофей після довгого, важкого сезону, але я думаю, що ми його заслужили. Незважаючи на велику кількість критики, я думаю, що у нас був відмінний сезон. Ми посіли третє місце в Прем'єр-лізі, вийшли у фінал Кубка ліги, хоч і не виграли цей трофей.

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Критика – це частина гри, але я хочу подякувати всім, хто подолав цей довгий шлях, щоб приїхати сюди і підтримати нас", – цитує Жоржінью Sky Sport.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

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