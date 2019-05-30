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Жоржінью прокоментував перемогу Челсі в фіналі Ліги Європи

14:38 391 Читать на русском
Жоржінью прокоментував перемогу Челсі в фіналі Ліги Європи
Жоржінью / Соцмережі

Хавбек Челсі Жоржінью вважає, що його команда заслужила здобути трофей Ліги Європи.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Чудово виграти важливий трофей після довгого, важкого сезону, але я думаю, що ми його заслужили. Незважаючи на велику кількість критики, я думаю, що у нас був відмінний сезон. Ми посіли третє місце в Прем'єр-лізі, вийшли у фінал Кубка ліги, хоч і не виграли цей трофей.

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Критика – це частина гри, але я хочу подякувати всім, хто подолав цей довгий шлях, щоб приїхати сюди і підтримати нас", – цитує Жоржінью Sky Sport.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

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