"Золоте прощання Азара", або "Саррі піде з високо піднятою головою". Англійські ЗМІ – про блискучу перемогу Челсі в ЛЄ

Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) – Еден Азар став героєм матчу, після чого повідомив про свій ймовірний трансфер у Реал, а Мауріціо Саррі, поглядаючи в сторону Ювентуса, посоромив критиків. Реакція англійської преси – в нашому матеріалі.

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Еден Азар привів підопічних Мауріціо Саррі до тріумфу в Лізі Європи – Арсенал розвалився на шматки в жахливому другому таймі.

І все ж якось це працює. Клуб постійно нібито на межі кризи та втрати тренера, суперечки на тренуваннях і конфлікти у фіналі – а в підсумку хаос перетворився на порядок. Челсі з 2012-го виграв 3-й європейський трофей, забравши за цей час 20% головних призів УЄФА. За останні 8 сезонів вони виграли більше європейських титулів, ніж Барселона, Баварія, Ювентус, Мілан і Ліверпуль разом взяті.

Таблиця АПЛ показує, що Челсі сильніший за Арсенал. Перший лондонський фінал єврокубка довів те саме. Як тільки "пенсіонери" відкрили рахунок – суперник розвалився. Ключовою стала присутність Азара, який, втім, не запише цей фінал в топ-10 своїх поєдинків сезону. Бельгієць зайвий раз продемонстрував, наскільки його бракуватиме команді – він майже напевно відправиться в Мадрид.

Челсі – перша команда, яка підкорила Лігу Європи в такому виснажливому форматі, не програвши жодного матчу. Це величезна заслуга Мауріціо Саррі. Він також може покинути клуб – власник Ювентуса перед поєдинком розмовляв з президентом Челсі. Про що – невідомо, але варіант очевидний, враховуючи, що перший є прихильником таланту Саррі.

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Еден Азар робить ідеальний прощальний подарунок, завоювавши для "синіх" Лігу Європи – Жиру та Педро також відзначилися.

Який же спосіб попрощатися! Азар йде з благословінням після феєричного перфомансу. Улюбленець фанів зробив свою справу перед трансфером на Бернабеу. Один гол створив, два забив – це була його ніч. Сім років тому Азар приходив у Челсі одним з найперспективніших гравців Європи, а йде з клубу в статусі легенди.

Попри всі батли в залі засідань, непорозуміння в роздягальні та крики фанів про неприємний "Саррібол", італійський тренер команди переконав, що виграти срібний кубок йому під силу. Менеджер Челсі завоював першу медаль у своїй хаотичній кар'єрі. Натомість Унаї Емері сам перетворився на похмуру ніч – його хлопці не зуміли кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

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Челсі переміг Арсенал у фіналі Ліги Європи завдяки дублю талісмана.

Врешті-решт навіть забобони Мауріціо Саррі були забуті. Зазвичай італієць не вибігає на газон, однак цього разу не стримався і помчав до своїх футболістів, скинувши руки до неба на знак тріумфу. Він відсвяткував перший серйозний трофей у тривалій кар'єрі.

Це був важкий дебютний сезон в Англії з незадоволеними вболівальниками, для яких його футбол надто нудний. Перебування Саррі в АПЛ може виявитися короткочасним, якщо Ювентусу вдасться переманити тренера назад в Італію. А поки що констатуємо: Челсі насолоджувався атакувальним футболом Саррі в ті 23 хвилини другого тайму, коли Арсенал розірвали на шматки в далекому Баку.

Азар обіцяв, що його прощальним подарунком для "синіх" стане трофей. Він виконав свою місію перед ймовірним літнім трансфером у Реал. Вчора Арсенал не знайшов відповіді на його блискучу гру. Англійському футболу бракуватиме ентузіазму Едена, а захисники видихнуть з полегшенням.

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Саррі був весь на емоціях, насолоджувався дивом, десь навіть не вірив щастю, коли доторкнувся до золотої медалі вперше. Наставник Челсі гладив медаль, перевертав її знову і знову, не хотів відпускати від себе. Він якось сором'язливо усміхався і повністю загруз у своїй тихій задумливості.

Між Саррі та Челсі більше шлюб по розрахунку, ніж серйозний роман. Ювентус дуже зацікавлений у тренері, а його профіль тільки покращився після перемоги в Лізі Європи. Фани Челсі напередодні співали про Джанфранко Дзолу та Френка Лемпарда. Їм не подобається італійський наставник та його "Саррібол", вони хочуть яскравішого футболу та шансів для молоді.

Втім, якщо коуч піде, то зробить це з високо піднятою головою – в Місті вітрів його чудово організована команда розірвала Арсенал, який був не здатен захищатися з належною концентрацією та дисципліною. Головна відмінність полягала в безжальності атак – Жиру, Педро та Азар відмінно тягнули Челсі, а Обамеянг, Ляказетт і Озіл виглядали дуже вбогими.

Азар говорив про відхід з клубу, а серця вболівальників Челсі розривалися через втрату талісмана, прекрасної людини та неймовірного футболіста. Англійський футбол збідніє без Азара, без його трюків, без його посмішки, без його вміння взяти гру на себе, встати після кількох підкатів і забити гол.

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