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Жоржиньо прокомментировал победу Челси в финале Лиги Европы

14:38 12 Читати українською
Жоржиньо прокомментировал победу Челси в финале Лиги Европы
Жоржиньо / Соцсети

Хавбек Челси Жоржиньо считает, что его команда заслужила завоевать трофей Лиги Европы.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Прекрасно выиграть важный трофей после долгого, трудного сезона, но я думаю, что мы его заслужили. Несмотря на большое количество критики, я думаю, что у нас был отличный сезон. Мы заняли третье место в Премьер-лиге, вышли в финал Кубка лиги, хоть и не выиграли этот трофей.

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Критика – это часть игры, но я хочу поблагодарить всех, кто преодолел этот долгий путь, чтобы приехать сюда и поддержать нас", – цитирует Жоржиньо Sky Sport.

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевал второй по престижности клубный европейский трофей.

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