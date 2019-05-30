Жоржиньо прокомментировал победу Челси в финале Лиги Европы

Хавбек Челси Жоржиньо считает, что его команда заслужила завоевать трофей Лиги Европы.

"Прекрасно выиграть важный трофей после долгого, трудного сезона, но я думаю, что мы его заслужили. Несмотря на большое количество критики, я думаю, что у нас был отличный сезон. Мы заняли третье место в Премьер-лиге, вышли в финал Кубка лиги, хоть и не выиграли этот трофей.

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Критика – это часть игры, но я хочу поблагодарить всех, кто преодолел этот долгий путь, чтобы приехать сюда и поддержать нас", – цитирует Жоржиньо Sky Sport.

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевал второй по престижности клубный европейский трофей.

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