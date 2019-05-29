Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи 2018/19

Челсі та Арсенал зіграли у фінальному матчі Ліги Європи 2018/19, який прийняв Баку. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Арсенал, розпочався о 22:00 за київським часом. Челсі розгромив свого суперника з рахунком 4:1. У таборі переможців відзначались Жиру, Педро та двічі Азар. "Каноніри" відповіли м'ячем престижу Івобі.

Челсі – Арсенал – відео гола

Мауріціо Саррі ще жодного разу не доходив до фіналу єврокубка, тоді як Унаї Емері можна назвати справіжнім королем Ліги Європи. Раніше баскський фахівець тричі поспіль вигравав другий за престижністю клубний турнір Старого Світу з іспанською Севільєю (2013/14, 2014/15, 2015/16). На шляху до фіналу номінальний господар Челсі не зазнав жодної поразки, знищивши, зокрема, київське Динамо на стадії плей-офф. Натомість підопічні Емері несподівано капітулювали у Борисові та Ренні, але потім без особливих проблем організовували камбеки на Емірейтс.

Челсі – Арсенал: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Генріх Мхітарян пропустив фінал в Баку через політичний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Крім цього, "каноніри" не могли розраховувати на травмованих Ремзі, Суареса, Бельєріна і Холдінга. "Пенсіонери" не дорахувались Хадсона-Одой, Лофтус-Чіка та Рюдігера, які також не встигли відновитись. Канте вчасно поставили на ноги – француз вийшов зі старту.

Команди розпочали досить обережно, а перший небезпечний момент трапився на 9-й хвилині поблизу володінь Кепи Аррісабалаги. Мейтленд-Найлз потужно прострілив на лінію воротарського, іспанський кіпер Челсі відбив сферу перед собою, а Обамеянг метрів з 13-и кволо влупив повз дальню стійку.

Арсенал виглядав цікавіше у дебюті зустрічі та ледь не отримав право на пенальті, однак італієць Джанлука Роккі прийняв дуже спірне рішення. Ляказетт, отримавши передачу з глибини, вирвався на побачення з Кепою, прокинув сферу повз воротаря і повалився на газон після контакту з руками баска. Рефері, порадившись з VAR, вирішив, що фолу не було, хоча повтори змусили сильно засумніватись у справедливості такого вердикту. Скандальний інцидент відбувся на 18-й хвилині.

Lacazette bu pozisyonda yerde kaldı, Arsenal penaltı bekledi ama İtalyan hakem 'Oyna' dedi! #UELfinal pic.twitter.com/ZDCpqQtrFc — Footballmania Türkiye (@footballmaniaTR) 29 травня 2019 р.

Команда Емері продовжувала атакувати, змусивши Кепу добряче нервувати. Спочатку дальній постріл Джаки прийняла на себе поперечка, а згодом м'яч мав усі шанси потрапити за комірець баску після удару Колашинаца, якому допомагав рикошет.

Челсі активізувався лише через півгодини гри та втратив дві супернагоди відкрити рахунок. Емерсон, підтримавши атаку з лівого флангу, увірвався в карний та пробив у ближній кут – Чех зіграв надійно. А вже на 39-й хвилині голкіпер Арсенала лише кінчиками пальців дістав шкіряного після удару Жиру в дальній кут.

Giroud's left-footed low drive from the edge of the area is palmed away by Čech #UELfinal pic.twitter.com/RrEcSl3tnU — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 травня 2019 р.

Якщо дебют поєдинку залишився за "гармашами", то кінцівку першого тайму набагато гостріше провели підопічні Саррі. У підсумку команди пішли на перерву за рахунку 0:0. Цікаво, що лише у двох з попередніх 17-и фіналів Ліги Європи на табло "палали нулі" за підсумком перших 45-и хвилин.

Після перерви Челсі не збавляв обертів, провівши швидкий гол (49 хв). Емерсон, немов рукою, виконав ідеальну навісну передачу на Жиру, а француз у падінні головою розстріляв ближній кут воріт Чеха – 1:0. До честі француза, він не святкував гола у ворота своєї колишньої команди.

Only Radamel Falcao - who scored 17 goals in 2010/11 and 12 the following season - has more goals in a #UEL campaign than Olivier Giroud's current total of 11. #UELfinal pic.twitter.com/nxvU1f6sKK — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 травня 2019 р.

Не встиг Арсенал оговтатись від першого удару в щелепу, як "пенсіонери" відправили свого суперника у нокдаун. На 60-й хвилині "каноніри" втратили м'яч у центрі поля, Азар протягнув м'яч до штрафного, де знайшов вільного Педро, а той більярдним ударом метрів з 11-и виконав у дальній кут.

Однак на цьому нещастя команди Емері не завершились. Вже через п'ять хвилин Мейтленд-Найлз у власному карному збив Жиру, якого виводив на ударну позицію Педро. Роккі без вагань вказав на "позначку" – Азар технічно розвів м'яч та Чеха у протилежні кути.

Унаї Емері відреагував на фіаско подвійною заміною – замість Торрейри і Монреаля на полі з'явились Івобі та Гендузі, що одразу ж принесло свої плоди. Саме нігерієць скоротив розрив у рахунку, потужно пробивши під дальню стійку з-за меж штрафного.

Челсі відповів майже миттєво, забивши свій четвертий гол через якихось чотири хвилини. Азар, якому асистував Жиру, з близької відстані поцілив у дальній від Чеха кут.

На 79-й хвилині від чергового пропущеного м'яча команду Емері врятував Петер Чех, який у неймовірному стрибку дістав сферу після удару Вілліана. Арсенал відповів втраченими моментами від Ляказетта та Віллока.