Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи 2018/19

Челсі та Арсенал зіграли у фінальному матчі Ліги Європи 2018/19, який прийняв Баку. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Арсенал, розпочався о 22:00 за київським часом. Челсі розгромив свого суперника з рахунком 4:1. У таборі переможців відзначались Жиру, Педро та двічі Азар. "Каноніри" відповіли м'ячем престижу Івобі.

Мауріціо Саррі ще жодного разу не доходив до фіналу єврокубка, тоді як Унаї Емері можна назвати справіжнім королем Ліги Європи. Раніше баскський фахівець тричі поспіль вигравав другий за престижністю клубний турнір Старого Світу з іспанською Севільєю (2013/14, 2014/15, 2015/16). На шляху до фіналу номінальний господар Челсі не зазнав жодної поразки, знищивши, зокрема, київське Динамо на стадії плей-офф. Натомість підопічні Емері несподівано капітулювали у Борисові та Ренні, але потім без особливих проблем організовували камбеки на Емірейтс.

Генріх Мхітарян пропустив фінал в Баку через політичний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Крім цього, "каноніри" не могли розраховувати на травмованих Ремзі, Суареса, Бельєріна і Холдінга. "Пенсіонери" не дорахувались Хадсона-Одой, Лофтус-Чіка та Рюдігера, які також не встигли відновитись. Канте вчасно поставили на ноги – француз вийшов зі старту.

Команди розпочали досить обережно, а перший небезпечний момент трапився на 9-й хвилині поблизу володінь Кепи Аррісабалаги. Мейтленд-Найлз потужно прострілив на лінію воротарського, іспанський кіпер Челсі відбив сферу перед собою, а Обамеянг метрів з 13-и кволо влупив повз дальню стійку.

Арсенал виглядав цікавіше у дебюті зустрічі та ледь не отримав право на пенальті, однак італієць Джанлука Роккі прийняв дуже спірне рішення. Ляказетт, отримавши передачу з глибини, вирвався на побачення з Кепою, прокинув сферу повз воротаря і повалився на газон після контакту з руками баска. Рефері, порадившись з VAR, вирішив, що фолу не було, хоча повтори змусили сильно засумніватись у справедливості такого вердикту. Скандальний інцидент відбувся на 18-й хвилині.

Команда Емері продовжувала атакувати, змусивши Кепу добряче нервувати. Спочатку дальній постріл Джаки прийняла на себе поперечка, а згодом м'яч мав усі шанси потрапити за комірець баску після удару Колашинаца, якому допомагав рикошет.

Челсі активізувався лише через півгодини гри та втратив дві супернагоди відкрити рахунок. Емерсон, підтримавши атаку з лівого флангу, увірвався в карний та пробив у ближній кут – Чех зіграв надійно. А вже на 39-й хвилині голкіпер Арсенала лише кінчиками пальців дістав шкіряного після удару Жиру в дальній кут.

Якщо дебют поєдинку залишився за "гармашами", то кінцівку першого тайму набагато гостріше провели підопічні Саррі. У підсумку команди пішли на перерву за рахунку 0:0. Цікаво, що лише у двох з попередніх 17-и фіналів Ліги Європи на табло "палали нулі" за підсумком перших 45-и хвилин.

Після перерви Челсі не збавляв обертів, провівши швидкий гол (49 хв). Емерсон, немов рукою, виконав ідеальну навісну передачу на Жиру, а француз у падінні головою розстріляв ближній кут воріт Чеха – 1:0. До честі француза, він не святкував гола у ворота своєї колишньої команди.

