Жоау Сантуш, який представляє інтереси півзахисника Челсі Жоржінью, поділився планами на майбутнє свого клієнта.

"Жоржінью хоче повернутися в Італію. Якщо Наполі захоче запросити його знову, ми відгукнемось. Він коштує 50 млн євро, а його контракт розрахований ще на 2 роки. Думаю, Абрамович запропонує йому продовжити найближчим часом.

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Що стосується Ювентуса, то Паратічі розбирається в футболі. Але Жоржінью зацікавлений не тільки у продовженні кар'єри в Ювентусі, а й в Мілані та Інтері", – цитує Сантуша Goal.

У 2018-му Челсі придбав італійця у Наполі за 57 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Жоржінью провів 21 поєдинок, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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