Дуель сенсацій

Багато хто назве це протистояння найменш цікавим у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але погляньмо на це з іншого боку. Назвімо його битвою сенсацій. Так, ви не помилилися – саме сенсацій. Після жеребкування першої стадії плей-офф ніхто не очікував побачити жодну із цих команд у вісімці найсильніших. Челсі на той момент не міг опанувати себе під керівництвом Френка Лемпарда, тоді як Атлетіко був у чудовій формі. До весни все кардинально змінилося, і колектив уже Томаса Тухеля заслужено досі продовжує боротьбу в найпрестижнішому єврокубку.

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Щодо Порту взагалі зайві будь-які слова. "Дракони" чи не найслабша команда плей-офф взагалі. Схоже, так вважали і в Турині, за що поплатилися. Ювентусу не допомогла навіть присутність Кріштіану Роналду. Сержіо Консейсао виконує чудову роботу. Фахівець фактично декласував недосвідченого Андреа Пірло – його колектив повністю переграв поки що чинного чемпіона Італії. Тепер у нього значно досвідченіший опонент – минулорічний фіналіст Ліги чемпіонів, між іншим.

Через коронавірусні обмеження Порту не зміг прийняти Челсі на власному стадіоні. Зустріч відбулася в іспанській Севільї на Рамон Санчес Пісхуан. "Драконам" також не міг допомогти головний герою протистояння з Ювентусом. Сержіу Олівейра до двох голів у ворота Ювентуса додав іще й жовту картку, яка означала для нього дискваліфікацію та пропуск першого матчу чвертьфінальної стадії.

Порту цікавіший, але пропустив першим

Челсі під керівництвом Томаса Тухеля вже привчив до обережного малорезультативного футболу. Матч проти Вест Бромвіча (2:5) до уваги не беремо – там все зламало порівняно раннє вилучення Тьягу Сілви. Сьогодні ж зі стартовим свистком Славко Вінчіча лондонці спробували забрати м'яч під контроль, але вистачило їх лише на кілька хвилин. Далі Порту вирішив, що статус господарів до чогось та й зобов'язує. Нехай навіть номінальних.

Як тільки "дракони" підняли темп, моменти біля воріт Менді почали з'являтися один за іншим. Марега та Діаш пошили в дурні ледь не всю оборону Челсі, але удар був заблокований. Урібе додавав другим темпом – м'яч ліг на сітку. Знайшовши слабке місце, Порту почав у нього тиснути регулярно. Швидкі випади у кілька передач, поки захист "синіх" не встигав перебудуватися, і відразу ж виникала небезпека. Класний шанс був у Отавіо. Бразилець з лівого кута поля закручував під поперечину і ледве не перехитрив Менді. Едуард парирував, а сам влетів у сітку. Зайду Санусі метрів з 8-ми добивав майже у порожні ворота, але лівою ногою послав м'яч вище.

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Неписане правило про "не забиваєш ти – забивають тобі" і тут дало про себе знати. Чи не єдина помилка коштувала португальцям пропущеного м'яча. Проникаючий пас від Жоржінью на Маунта перехопити ніхто не зміг. Мейсон обробив собі п'ятою з розворотом і з правого краю штрафного прошив Марчесіна . Голкіпер намагався парирувати ногою, але не дістав – 0:1. До кінця тайму залишалося ще 15 хвилин, але темп помітно просів. Порту міг зрівняти після низки кутових, один із яких завершився небезпечним ударом Пепе. На цьому й усе.

Челсі робить заявку на півфінал

Після перерви Порту, схоже, пригадав, що допомагало домінувати у першому таймі. Знову з'явилися швидкі атаки, навіси та постійний тиск. Моменти не змусили на себе чекати. Після чергового кутового Пепе з лінії воротарського випередив Менді і скидав м'яч на Марегу, ось тільки той забити не зміг. Заметушився м'яч, поки не загнав його в сітку Пепе, але вже після свистка. В офсайді опинився Марега. Буквально за кілька секунд захист Челсі знову провалився. Луїс Діас потужно стріляв із зони напівкола – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Лондонці й собі спробували організувати відповідь. Рюдігер метрів з 30-35 несподівано жахнув по воротах. Марчесін не очікував такого і м'яч випустив з рук. Вернер був першим на підборі, але з лівого кута воротарського не став нічого вигадувати, а покотив повз воротаря в центр на Хаверца. Кай намагався замкнути у підкаті, але Пепе нав'язав боротьбу і не дозволив влучити. Зрештою, арбітри ще й офсайд у Вернера зафіксували. Ось це і все, на що спромоглися підопічні Томаса Тухеля у невеличкий проміжок власної активності.

Німецький фахівець чудово усвідомлював важливість виїзної перемоги та ще й із "сухим" рахунком. Тьягу Сілва та Н'Голо Канте з'явилися на полі, аби заспокоїти гру. Порту знову намагався нагнітати, все більше оголяючи оборонні редути. Це дуже ризикований хід, за який довелося поплатитися. Спочатку втікав Пулішіч, але поцілив у стійку. У наступній же атаці Чілвел здійснив карколомний забіг, підстеріг помилку Корони, увійшов у штрафний, обіграв голкіпера і забивав уже в порожні ворота.

"Драконам" має бути дуже прикро. Саме вони були яскравішими, гострішими та небезпечнішими. Більше атакували, створювали та били по воротах. Однак Челсі дав справжній майстер-клас у реалізації моментів. Рахунок 2:0 дозволяє лондонцям впевнено почуватися перед матчем-відповіддю. Без домашнього гола Порту сильно віддалив себе від півфіналу. Потрібне буде щось більше, ніж диво.