"Жоржиньо хочет вернуться в Италию. Если Наполи захочет пригласить его снова, мы откликнемся. Он стоит 50 млн евро, а его контракт рассчитан еще на 2 года. Думаю, Абрамович предложит ему продолжить в ближайшее время.

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Что касается Ювентуса, то Паратичи разбирается в футболе. Но Жоржиньо заинтересован не только в продолжении карьеры в Ювентусе, но и в Милане и Интере", – цитирует Сантуша Goal.

В 2018-м Челси приобрел итальянца у Наполи за 57 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Жоржинью провел 21 поединок, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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