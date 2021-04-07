Ромелу Лукаку потрапив до шорт-листа Челсі для підсилення атакувальної ланки, повідомляє Calciomercato.com.

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Якщо лондонцям не вдасться домовитись із вундеркіндом Борусії Д Ерлінгом Холандом, то саме 27-річний бельгієць стане пріоритетною ціллю. Боси Челсі готові витратити понад 100 млн євро, щоб підписати топ-форварда у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, у 2011-2014 роках Ромелу вже перебував у структурі Челсі. У нинішньому сезоні Серії А Лукаку провів 27 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 8-ма асистами.

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