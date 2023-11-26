Вінгер вийшов у стартовому складі, але швидко отримав травму і одразу попросив заміну. Вже на 21-й хвилині Ансу Фаті залишив поле.

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Наскільки серйозною є травма гравця збірної Іспанії, поки невідомо. Втім, є побоювання, що 21-річний Фаті ризикує опинитися в лазареті на тривалий час, адже для нього це далеко не перше пошкодження. Про це повідомляє Sport.es.

Як вказує видання, Ансу "отримав травму у свій найкращий момент у Брайтоні. Гіршого часу не могло бути. Ось такий жорстокий футбол".

Нагадаємо, Ансу Фаті виступає за Брайтон на правах оренди з Барселони без опції викупу. За команду Роберто Де Дзербі вінгер зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав один асист. Раніше Фаті вважався головним талантом Барселони, але отримав серйозну травму, після якої досі не може повернутися до колишньої форми.

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