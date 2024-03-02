Динамо розкрило причину відсутності Буяльського в матчі з Чорноморцем
18:38 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський не потрапив навіть до заявки на поєдинок 19-го туру УПЛ проти Чорноморця.
Буяльський пропустив гру проти Чорноморця через травму, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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В хавбека проблеми з гомілкостопним суглобом правої ноги. За прогнозами лікарів, Буяльський зможе повернутися на поле за два-три тижні.
Загалом, Віталій провів 19 матчів за Динамо в цьому сезоні, в яких відзначився 7 голами та 9 асистами.
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