Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко лаконічно охарактеризував стан справ своєї команди після програшу головному конкуренту.

Як відомо, у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України Шахтар на НСК Олімпійський поступився Динамо з рахунком 0:1 і практично втратив шанси поборотись за чемпіонство УПЛ.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Лідер "гірників" Тарас Степаненко не став шукати винних осторонь, прямо вказавши на проблеми у таборі "гірників".

"Жодних виправдань і пояснень. Кожному гравцеві і всій команді є над чим працювати", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, після поразки Шахтар відстає від Динамо у турнірній таблиці УПЛ вже на 10 очок.

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