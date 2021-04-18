Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко лаконично охарактеризовал положение дел своей команды после проигрыша главному конкуренту.

Как известно, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Шахтер на НСК Олимпийский уступил Динамо со счетом 0:1 и практически потерял шансы побороться за чемпионство УПЛ.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Лидер "горняков" Тарас Степаненко не стал искать виновных на стороне, прямо указав на проблемы в лагере "горняков".

"Никаких оправданий и объяснений. Каждому игроку и всей команде есть над чем работать", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, после поражения Шахтер отстает от Динамо в турнирной таблице УПЛ уже на 10 очков.

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