"Жодна команда не провела разом стільки часу": Бущан назвав фактор, який вплинув на катастрофічні результати Динамо
Голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан поміркував над проблемами своєї команди у поточному сезоні.
"Жодна команда в Україні не провела разом стільки часу. З весни ми граємо, товариські матчі, потім були збори та розпочалися офіційні матчі.
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Відсутність відпочинку – це не скарга, а фактор, який, можливо, теж впливає на результати команди. Але я впевнений у хлопцях і у тренерському штабі, а також у тому, що ми вийдемо на належний рівень та будемо перемагати у кожному поєдинку", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, кіпер "біло-синіх" поки не може допомогти своїй команді – нині він перебуває на лікарняному. Георгій травмувався у матчі з Фенербахче у першому турі групового етапу Ліги Європи, а 13 вересня був прооперований. Футболіст вже приступив до бігової роботи на полі.
Динамо після 6-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 9 очок. У неділю, 16 жовтня, кияни спробують покращити своє становище у матчі проти Шахтаря. Початок зустрічі о 17:00.
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