"Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, потом были сборы и начались официальные матчи.

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Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды. Но я уверен в ребятах и ​​в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на нужный уровень и будем побеждать в каждом поединке", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, кипер "бело-синих" пока не может помочь своей команде – сейчас он находится на больничном. Георгий травмировался в матче с Фенербахче в первом туре группового этапа Лиги Европы, а 13 сентября был прооперирован. Футболист уже приступил к беговой работе на поле.

Динамо после 6-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков. В воскресенье, 16 октября, киевляне попытаются улучшить свое положение в матче против Шахтера. Начало встречи в 17:00.

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