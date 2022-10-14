"Що стосується мого самопочуття, я вже працюю на полі. За пару тижнів сподіваюсь бути в строю разом із командою. Навантаження я отримував у тренажерній залі, а тепер почав бігову роботу на полі. І у найближчий час планую повернутися до команди.

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Прикро, що у нас виникла така складна ситуація з травмами воротарів, та й результати невтішні. Але хлопці хочуть перемагати у кожному матчі, просто потрібно пережити цей складний період", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Георгій травмувався у матчі з Фенербахче у першому турі групового етапу Ліги Європи. 13 вересня голкіпера прооперували після пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска. Медичний персонал "біло-синіх" заявляв, що термін відновлення Бущана складе щонайменше один місяць.

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