toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Жоау Феліш став гравцем Атлетіко

3 липня 21:10 6156 Читать на русском
Жоау Феліш став гравцем Атлетіко
Жоау Феліш / Observador

Мадридський Атлетіко оголосив про підписання португальського таланта Жоау Феліша.

"Матрацники" завершили трансфер португальського вінгера, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

Атлетіко підписав Ектора Ерреру

Перехід Феліша коштував мадридцям 126 млн євро. Цю суму Атлетіко виплатить кількома траншами. Талант, якого називають "новим Роналду", став найдорожчим гравцем в історії іспанського гранда та 4-м за вартістю в історії після Неймара, Мбаппе та Коутінью.

Сезон 2018/19 став для Жоау Феліша дебютним на дорослому рівні. У його активі 26 матчів у Прімейрі, в яких він забив 15 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Це дозволило вінгеру відразу дебютувати за збірну Португалії та взяти участь у відборі до Євро-2020 та переможному "фіналі чотирьох" Ліги націй.

blog_ava
"Він нам просто "відрізав яйця", – Леонов назвав ім'я арбітра, який винен у вильоті Арсенала-Київ з УПЛ
12:38
1740
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко Головне Бенфіка Бенфіка Жоау Феліш Жоау Феліш Найдорожчі трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
44
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук