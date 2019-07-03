Жоау Феліш став гравцем Атлетіко

Мадридський Атлетіко оголосив про підписання португальського таланта Жоау Феліша.

"Матрацники" завершили трансфер португальського вінгера, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

Атлетіко підписав Ектора Ерреру

Перехід Феліша коштував мадридцям 126 млн євро. Цю суму Атлетіко виплатить кількома траншами. Талант, якого називають "новим Роналду", став найдорожчим гравцем в історії іспанського гранда та 4-м за вартістю в історії після Неймара, Мбаппе та Коутінью.

Сезон 2018/19 став для Жоау Феліша дебютним на дорослому рівні. У його активі 26 матчів у Прімейрі, в яких він забив 15 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Це дозволило вінгеру відразу дебютувати за збірну Португалії та взяти участь у відборі до Євро-2020 та переможному "фіналі чотирьох" Ліги націй.