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Атлетіко підписав Ектора Ерреру

3 липня 19:19 753 Читать на русском
Атлетіко підписав Ектора Ерреру
Ектор Еррера / EFE

Півзахисник збірної Мексики Ектор Еррера змінив Порту на мадридський Атлетіко.

Капітан "драконів" домовився про переїзд на Ванда Метрополітано, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

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"Матрацники" узгодили перехід Еррери. У четвер 29-річний хавбек підпише контракт із новим клубом у статусі вільного агента. Угода з мадридцями буде розрахована на 3 роки.

У сезоні 2018/19 Ектор Еррера провів 33 матчі в Прімейрі, в яких забив 6 м'ячів. Раніше він захищав кольори мексиканської Пачуки.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко Порту Порту Португалія Ектор Еррера Ектор Еррера
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