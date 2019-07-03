Атлетіко підписав Ектора Ерреру

Півзахисник збірної Мексики Ектор Еррера змінив Порту на мадридський Атлетіко.

Капітан "драконів" домовився про переїзд на Ванда Метрополітано, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

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"Матрацники" узгодили перехід Еррери. У четвер 29-річний хавбек підпише контракт із новим клубом у статусі вільного агента. Угода з мадридцями буде розрахована на 3 роки.

У сезоні 2018/19 Ектор Еррера провів 33 матчі в Прімейрі, в яких забив 6 м'ячів. Раніше він захищав кольори мексиканської Пачуки.