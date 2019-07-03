Жоау Фелиш стал игроком Атлетико

Мадридский Атлетико объявил о подписании португальского таланта Жоау Фелиша.

"Матрасники" завершили трансфер португальского вингера, сообщает официальный сайт Атлетико.

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Переход Фелиша обошелся мадридцам в 126 млн евро. Эту сумму Атлетико выплатит несколькими траншами. Талант, которого называют "новым Роналду", стал самым дорогим игроком в истории испанского гранда и 4-м по стоимости в истории после Неймара, Мбаппе и Коутиньо.

Сезон 2018/19 стал для Жоау Фелиша дебютным на взрослом уровне. В его активе 26 матчей в Примейре, в которых он забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач.

Это позволило вингеру сразу дебютировать за сборную Португалии и принять участие в отборе к Евро-2020 и победном "финале четырех" Лиги наций.