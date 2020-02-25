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"Живемо не в Донецьку – це складно і боляче": Срна пояснив, чому Шахтар відправляє літак у Китай

15:14 1526 Читать на русском
"Живемо не в Донецьку – це складно і боляче": Срна пояснив, чому Шахтар відправляє літак у Китай
Даріо Срна / фото із соцмереж

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна розповів про бажання клубу допомогти співвітчизникам, які опинилися в місті Ухані – осередку епідемії коронавірусу.

"Ми в Шахтарі добре знайомі з ситуацією коли ти не можеш повернутися додому. 6 років ми живемо не в Донецьку. Ми знаємо, як це складно і боляче.

Шахтар готовий допомогти українцям, які постраждали від коронавірусу

Настя Зінченко одна з мільйонів людей, які мріють повернутися додому. Тому ми вдячні Президенту України Володимиру Зеленському за те, що він бореться за кожного українця, за кожного, хто потребує допомоги. Ми віримо, що Настя Зінченко повернеться додому. Віримо – ми повернемося до рідного Донецька", – написав Срна в інстаграмі.

Раніше про готовність Шахтаря відправити літак у Китай заявив капітан донеччан Андрій Пятов. Потім інформацію підтвердив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

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