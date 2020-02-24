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ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ ДИНАМО

"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із Михайличенком

13:00 2444 Читать на русском
"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із Михайличенком
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює 19 тур УПЛ із Геннадієм Орбу, півзахисником Шахтаря та збірної України 90-х.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

– Динамо і Шахтар дотиснули своїх опонентів лише у компенсований час матчу. Хто з грандів був ближчим до втрати очок?

– Перший тур після підготовчого періоду усім дався важко. Враховуючи той факт, що Шахтар грав практично другим складом через Бенфіку, та ще й проти такої непростої команди як Десна, їм важче далася перемога, ніж Динамо.

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Але й у Динамо виникли великі проблеми. Думаю, ці проблеми будуть і надалі, зважаючи на те, як укріпилися і який футбол демонструють Десна та Зоря. Вважаю, боротьба за друге місце – ще попереду.

– Як вам Динамо після зимової паузи?

– Динамо не стало кращим, а Ворскла – стала. При рахунку 1:1 команда Максимова мала два моменти, у яких могла вийти вперед. Але за підсумками першого туру "весняного футболу" мені найбільше сподобався Колос. Помітно тренерську руку – як вони виходять у контратаки, на яких швидкостях.

– Вже наболіла тема VAR. Чи правильне рішення скасувати гол Гуцуляка, як ви вважаєте?

– Я вважаю, що VAR повинен бути на всіх матчах УПЛ. Коли Олександрія грала проти Колоса, захисник Ковалівки зіграв дуже грубо. Якби відеоасистент арбітра працював на цьому матчі, то думаю, що гості залишилися б у меншості.

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Це несправедливо, коли в одних забирають три очки, а іншим завдяки VAR присуджують три очки. Тож систему відеоасистента потрібно використовувати в усіх матчах.

– Ваша точка зору повністю збігається із словами Олексія Михайличенка, який сказав: "Якщо не можете зробити VAR для всіх, краще взагалі не робити"

– Я з цим згідний на 100 відсотків. Якщо ви не можете забезпечити фінансово чи ще якось, то це – несправедливо.

– Повертаючись до незарахованого голу Десни – правильне рішення арбітра?

– Якщо ми візьмемо матч Шахтар – Бенфіка, то це практично один і той же момент. І гравець Бенфіки перебував в офсайді, і гравець Десни перебував в офсайді. В одному моменті суддя ставить пенальті, в іншому – скасовує гол. Мені важко судити, бо не знаю, що саме рекомендують арбітрам у роботі з VAR, які там у них критерії…

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– Як оціните гру молодих українців Шахтаря – Трубіна та Бондаря?

– Чудово знаю цих хлопців. Обоє зіграли проти Десни дуже добре. Інше питання, що й Десна мені сподобалася своєю активністю, відсутністю страху перед титулованим суперником. Звичайно, Шахтар готується до матчу-відповіді у Лізі Європи, має серйозний відрив від другої сходинки, тож користується правом на відчутну ротацію. Головне, щоб молоді хлопці продовжували прогресувати.

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– Чи награла Десна хоча б на нічию?

– Якщо Шахтар забив на 94-ій хвилині, отже Десна дійсно заслуговувала на нічию. Самі гравці Чернігова визнавали, що лише з виходом Тайсона та Марлоса гра "гірників" покращилася – їхня майстерність вирішила долю матчу. Якби Каштру не випустив лідерів, скоріш за все, зіграли б унічию.

– Хто вас найбільше розчарував у 19 турі? Хто провалив підготовку до весняної частини сезону?

– Ще недавно ЗМІ писали про те, що Олімпік на зборах обігрує практично всіх. І тут – несподівана поразка від Львова. Розчарувала мене команда Гомеса.

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