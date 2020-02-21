Шахтар готовий допомогти українцям, які постраждали від коронавірусу

Капітан Шахтаря Андрій Пятов розповів про бажання клубу допомогти співвітчизникам, які опинилися в місті Ухані – осередку епідемії коронавірусу.

"Хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю і зараз перебуває в Нових Санжарах. Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з Бенфікою, направити на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах.

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Бенфіці вирішальний гол забив Вітя Коваленко – він же з Херсона, як і ця дівчина – Настя Зінченко, яка залишилась в Ухані заради свого собаки. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю і інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за рештою українців в Ухані", – цитує Пятова офіційний сайт клубу.

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