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ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Шахтар готовий допомогти українцям, які постраждали від коронавірусу

21:18 259 Читать на русском
Шахтар готовий допомогти українцям, які постраждали від коронавірусу
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Андрій Пятов розповів про бажання клубу допомогти співвітчизникам, які опинилися в місті Ухані – осередку епідемії коронавірусу.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю і зараз перебуває в Нових Санжарах. Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з Бенфікою, направити на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах.

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Бенфіці вирішальний гол забив Вітя Коваленко – він же з Херсона, як і ця дівчина – Настя Зінченко, яка залишилась в Ухані заради свого собаки. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю і інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за рештою українців в Ухані", – цитує Пятова офіційний сайт клубу.

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Рінат Ахметов Шахтар - Бенфіка Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар
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