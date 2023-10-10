Через чотири дні після нападу ХАМАС на музичний фестиваль онуку колишнього тренера збірної Ізраїлю Май Наїм було знайдено мертвою.

У вівторок, 10 жовтня, в Ізраїлі виявили тіло небіжчиці Май Наїм, онуки колишнього тренера збірної Ізраїлю Шломо Шарфа і племінниці головного тренера Хапоеля (Рішон-ле-Ціон) Юваля Наїма. Про це інформує one.co.il.

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Повідомляється, що її тіло було знайдено через чотири дні після початку вторгнення ХАМАС на територію Ізраїлю.

У момент початку атаки 22-річній Май вдалося сховатися в притулку, але пізніше зв'язок із нею обірвався. На жаль, найгірші побоювання все ж підтвердилися.

Похорон Наїм відбудеться в середу, 11 жовтня.

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