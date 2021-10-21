Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може нарешті спокійно повернутись до своїх професіональних обов'язків.

Ванда Нара та Мауро Ікарді знову разом, про це повідомила сама дружина зірки ПСЖ у своєму Instagram, опублікувавши спільні світлини з аргентинським форвардом.

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"Я піклуюсь про свою сім'ю. Про хвойд подбає саме життя", – підписала фото Ванда.

Нагадаємо, кілька днів тому жінка повідомила про зраду Мауро, забрала дітей та покинула Париж. Ікаді був змушений залишити табір ПСЖ та вирушив за Вандою. Нападник довго просив у дружини пробачення, демонструючи свої "успіхи" в Instagram.

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