"Життя подбає про хвойд", – Ванда Нара пробачила зраду Ікарді
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може нарешті спокійно повернутись до своїх професіональних обов'язків.
Ванда Нара та Мауро Ікарді знову разом, про це повідомила сама дружина зірки ПСЖ у своєму Instagram, опублікувавши спільні світлини з аргентинським форвардом.
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"Я піклуюсь про свою сім'ю. Про хвойд подбає саме життя", – підписала фото Ванда.
Нагадаємо, кілька днів тому жінка повідомила про зраду Мауро, забрала дітей та покинула Париж. Ікаді був змушений залишити табір ПСЖ та вирушив за Вандою. Нападник довго просив у дружини пробачення, демонструючи свої "успіхи" в Instagram.
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