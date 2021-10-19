У вівторок, 19 жовтня, відбулися поєдинки 3-го туру ЛЧ у групах А, B та C. Рахунки і огляд матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2021/22, 3-й тур

Група А

ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Голи: Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (пен) – Андре Сілва, 28, Мукієле, 57

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 90+4

Група B

Атлетіко – Ліверпуль – 2:3

Голи: Грізманн, 20, 34 – Салах, 8, 76 (пен), Кейта, 13

Вилучення: Грізманн, 52

Порту – Мілан – 1:0

Гол: Луїс Діас, 65

Група C

Аякс – Борусія Д – 4:0

Голи: Ройс, 11 (авт), Блінд, 25, Антоні, 57, Аллє, 72

У квартеті А ПСЖ приймав РБ Лейпциг. Якщо команда Почеттіно набрала 4 очки у стартових турах, то німці програли обидва матчі і розмістилися на дні турнірної таблиці. Відповідно, для РБ було важливо хоча б не програти на Парк де Пренс, адже тоді шанси на вихід в плей-офф падали фактично до нуля. Втім, завдання німців ускладнилося вже в дебюті.

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Неймар через травму пропускав поєдинок, але це не знітило парижан, які швидко вийшли вперед. Кіліан Мбаппе увійшов у штрафний, хитнув суперника і пробив у ближній кут. Гості мали шанс відігратися, але Андре Сілва влучив у стійку. Втім, за кілька хвилин Лейпциг таки забив у ворота Кейлора Наваса. Той-таки Андре Сілва з меж воротарського замкнув простріл Анхеліньйо. Цей гол став останнім до перерви.

У другому таймі РБ Лейпциг вийшов уперед. Мукієле ударом з льоту завершив контратаку німців. Але тут на авансцену вийшов Лео Мессі. Спершу аргентинець добив м'яч у сітку після свого ж удару у стійку, а за кілька хвилин реалізував пенальті за фол проти Мбаппе. Ефектна паненка від Мессі – 3:2 на користь ПСЖ. Парижани набрали 7 очок і лідирують в групі. РБ Лейпциг без жодного балу. Зауважимо, що на останніх хвилинах ПСЖ отримав право на ще один пенальті, але Кіліан Мбаппе не забив.

У групі B стосунки з'ясовували лідери – Атлетіко (4 пункти) та Ліверпуль (6 балів). Гості швидко повели в рахунку завдяки вдалим діям Мохамеда Салаха. Єгиптянин отримав м'яч на правому фланзі, по черзі прибрав трьох суперників і пробив Яна Облака. Щоправда, втрутився Джеймс Мілнер, який і підправив м'яч у сітку, дезорієнтувавши кіпера "матрацників". Хоча гол таки записали на єгиптятнина. Не забарився і другий м'яч у ворота Атлетіко. Набі Кейта ударом з льоту вразив ближній кут.

До честі команди Сімеоне, вона швидко скоротила відставання. Грізманн підправив м'яч у ворота після невдалого удару Коке. На 34-й хвилині Антуан оформив дубль. Француз увірвався у штрафний і пробив низом повз Аліссона. Проявили характер "матрацники" і відігралися ще до перерви, попри жахливий для себе початок.

Втім, у другому таймі Грізманн підвів команду. Антуан отримав пряму червону за удар прямою ногою в голову Фірміно. На 76-й хвилині Салах реалізував пенальті і знову вивів Ліверпуль вперед. 2:3 – команда Клоппа з 7-ма очками лідирує. У Атлетіко 4 бали.

У цій же групі Мілан, який замикав турнірну таблицю, не набравши жодного очка, намагався здобути перші залікові бали у виїзному матчі з Порту. На заваді Стефано Піолі стояли серйозні кадрові проблеми, адже з різних причин "россонері" втратили одразу кількох важливих виконавців – Меньяна, Флоренці, Ернандеса, Діаса, Ребіча і Кессьє. "Дракони" мали кілька моментів у першому таймі, але на перерву команди пішли з нулями на табло Драгау.

Однак в другому таймі Порту таки забив. Луїс Діас з лінії штрафного вразив дальній кут. Цей гол став єдиним у поєдинку. 1:0 – Мілан без очок іде останнім, в Порту 4 бали і друге місце.

На Амстердам-Арені зустрічалися лідери квартету С – Аякс та Борусія Дортмунд, які мали по 6 пунктів і з'ясовували сильнішого в очному матчі. Поєдинок розпочався вдало для команди Тен Хага. Душан Тадіч потужно пробив зі штрафного, а Марко Ройс невдало підкоригував політ м'яча у сітку власних воріт. В середині першого тайму Дейлі Блінд подвоїв перевагу Аякса потужним ударом з-за меж штрафного. М'яч від стійки опинився у воротах. Дортмунд провалив першу половину гри, жодного разу не пробивши у площину воріт.

Марко Розе явно провів бесіду в роздягальні і на другий тайм, здавалося, вийшла зовсім інша команда. Вже на перших хвилинах Холанд міг скоротити відставання – кіпер і поперечина врятували амстердамців. Але Аякс швидко перехопив ініціативу і забив ще двічі. Спершу Антоні обвідним ударом в дальній кут, а потім Аллє головою довели рахунок до непристойного. 4:0 – Аякс очолив квартет з 9-ма очками. У Борусії 6 і друге місце.

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