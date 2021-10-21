Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может наконец спокойно вернуться к своим профессиональным обязанностям.

Ванда Нара и Мауро Икарди снова вместе, об этом сообщила сама жена звезды ПСЖ в своем Instagram, опубликовав общие фотографии с аргентинским форвардом.

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"Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится сама жизнь", – подписала фото Ванда.

Напомним, несколько дней назад женщина сообщила об измене Мауро, забрала детей и покинула Париж. Икади был вынужден оставить лагерь ПСЖ и отправился за Вандой. Нападающий долго просил у жены прощения, демонстрируя свои "успехи" в Instagram.

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