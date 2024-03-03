Конголезький легіонер успішно переніс операцію, інформує прес-служба клубу. Попереду одужання, реабілітація та відновлення.

"Я почув тріск на місці, де м'яз": зірковий легіонер Полісся – про травму, яка вибила його до кінця сезону

Макуана зазнав травми у першому офіційному матчі 2024 року проти Руха. Нападнику Полісся діагностували розрив м'язів задньої поверхні стегна. 21-річний форвард визнав, що нинішній сезон для нього завершений. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк припустив, що відновлення триватиме близько 6 місяців.

Нагадаємо, минулого літа Полісся підписало Макуана з Монпельє. "Житомирський Мбаппе" відразу став ключовим виконавцем у команді Юрія Калітвінцева – 4 голи та 3 асисти у 20 матчах.

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