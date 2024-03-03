Конголезский легионер успешно перенес операцию, информирует пресс-служба клуба. Впереди выздоровление, реабилитация и восстановление.

"Я услышал треск на месте, где мышца": звездный легионер Полесья – о травме, которая выбила его до конца сезона

Макуана получил травму в первом официальном матче 2024 года против Руха. Нападающему Полесья диагностировали разрыв мышц задней поверхности бедра. 21-летний форвард признал, что нынешний сезон для него завершен. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк предположил, что восстановление продлится около 6 месяцев.

Напомним, прошлым летом Полесье подписало Макуана из Монпелье. "Житомирский Мбаппе" сразу стал ключевым исполнителем в команде Юрия Калитвинцева – 4 гола и 3 ассиста в 20 матчах.

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