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Жиру визначився, де хоче продовжити кар'єру

16:03 392 Читать на русском
Жиру визначився, де хоче продовжити кар'єру
Олів'є Жиру / Фото ФК Челсі

Форвард Челсі Олів'є Жиру не хоче покидати Стемфорд Брідж.

Олів'є Жиру має намір залишитись у Челсі та розраховує на продовження контракту з лондонським клубом, повідомляє Metro.

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Чинний контракт 32-річного форварда з "синіми" розрахований до завершення поточного сезону.

Раніше у ЗМІ була інформація про інтерес з боку Барселони і Далянь Іфань до француза.

В поточному сезоні АПЛ Олів'є провів 19 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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