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Азар назвав переваги Ігуаїна над Жиру

18:10 141 Читать на русском
Азар назвав переваги Ігуаїна над Жиру
Еден Азар та Гонсало Ігуаїн / Фото ФК Челсі

Хавбек Челсі Еден Азар оцінив рівень гри новоспеченого форварда "синіх" Гонсало Ігуаїна в дебютних матчах за нову команду.

"Гонсало – великий форвард. Він не такий таранний нападник, як Жиру, але може прекрасно прикрити м'яч або зіграти в один дотик.

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Він неймовірно діє в штрафному майданчику, він розумний. Думаю, він заб'є багато голів", – цитує Азара Sky Sports.

Нагадаємо, Ігуаїн підсилив лондонський клуб під час зимового трансферного вікна. Аргентинець виступатиме за новий клуб на правах оренди до завершення сезону. В останньому матчі проти Хаддерсфілда Гонсало відзначився дублем.

В поточному сезоні АПЛ Челсі посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 50 очок.

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Англія25 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Хаддерсфілд: Субота 02 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
5 : 0
Хаддерсфілд
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Теги
Англія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Челсі - Хаддерсфілд
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