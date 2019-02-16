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Жиру определился, где хочет продолжить карьеру

16:03 106 Читати українською
Жиру определился, где хочет продолжить карьеру
Оливье Жиру / Фото ФК Челси

Форвард Челси Оливье Жиру не хочет покидать Стэмфорд Бридж.

Оливье Жиру намерен остаться в Челси и рассчитывает на продление контракта с лондонским клубом, сообщает Metro.

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Действующий контракт 32-летнего форварда с "синими" рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее в СМИ была информация об интересе со стороны Барселоны и Далянь Ифан к французу.

В текущем сезоне АПЛ Оливье провел 19 матчей, в которых отметился 4-ма голами и ассистом.

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