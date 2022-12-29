Нападник Мілана Олів'є Жиру найближчим часом має поставити підпис під новим контрактом з чемпіоном Італії.

Мілан підпише новий контракт з Жиру вже в найближчі тижні, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Сторони мають усну домовленість, а чинна угода Олів'є розрахована до червня 2023 року. Також "россонері" мають намір провести зустріч з Беннасером щодо продовження контракту.

Додамо, що Жиру провів за Мілан 19 поєдинків у поточному сезоні, в яких відзначився 9 голами та 5 асистами. Беннасер зіграв у 21 матчі, записавши до свого активу гол та результативну передачу.

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