Леау став безумовним лідером команди, допомігши їй здобути Скудетто у минулому сезоні. Проте контракт гравця спливає влітку 2024 року, а сторони досі не можуть знайти компромісу щодо його продовження. Саме через це Мілан змушений шукати кандидатів на заміну.

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Допомогти "россонері" готовий Манчестер Сіті, який може запропонувати італійцям обмін Леау на Джека Гріліша, повідомляє Calciomercatoweb. У "містян" не виникне проблем з тим, щоб задовольнити вимоги португальця, але домовитися з Міланом буде значно складніше.

Чинні чемпіони Італії переконані, що про "сухий" обмін не може бути й мови. На їхню, думку потенціал Леау значно вищий, ніж у Гріліша. Окрім того, Мілан точно не потягне зарплату англійця, який в Ман Сіті заробляє понад 15 мільйонів євро. Відтак, навіть можлива доплата від англійців не зробить цю операцію реальнішою. "Россонері" передусім налаштовані продовжити контракт з Леау.

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