Нападающий Милана Оливье Жиру в ближайшее время должен поставить подпись под новым контрактом с чемпионом Италии.

Милан подпишет новый контракт с Жиру уже в ближайшие недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Манчестер Сити хочет выменять лучшего игрока Серии А за свою 100-миллионную звезду – Милан крутит носом

У сторон есть устная договоренность, а действующее соглашение Оливье рассчитано до июня 2023 года. Также "россонери" намерены провести встречу с Беннасером по продлению контракта.

Добавим, что Жиру провел за Милан 19 поединков в текущем сезоне, отличившись 9 голами и 5 ассистами. Беннасер сыграл в 21 матче, записав в свой актив гол и результативную передачу.

У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой