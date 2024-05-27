Український нападник у сезоні 2023-24 став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи за "червоно-білих".

Довбик встановив досягнення, якого Ла Ліга не бачила 15 років – українець став одним із 6-ти у столітті

Видання Marca, включило Артема Довбика у символічну збірну сезону Ла Ліги. Жирону представляє не лише українець, до складу також потрапили Мігель Гутьєррес та Алейш Гарсія.

Голкіперу Реала Андрію Луніну місця у символічній збірній не знайшлося, як і його партнеру по команді Вінісіусу. Видання віддало перевагу воротарю Атлетіка Унаї Сімону. Ба більше, Marca не включила до 11-ки жодного гравця Барселони.

Символічна збірна:

Голкіпер: Сімон (Атлетік)

Захисники: Карвахаль, Рюдігер (обидва – Реал), Ле Норман (Вільяреал), Мігель Гутьєррес (Жирона)

Півзахисники: Іско (Бетіс) Алейш Гарсія (Жирона), Тоні Кроос, Джуд Беллінгем (обидва – Реал)

Нападники: Довбик (Жирона), Грізманн (Атлетіко)

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