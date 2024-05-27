"Я завжди дивлюся ігри центральних та крайніх захисників, проти яких гратиму. Прошу свою команду підготуватися це для мене. Я вивчаю їх, щоб зрозуміти, як вони можуть спробувати мене заблокувати. Тепер також повинен спостерігати за воротарями, тому що я виконую пенальті.

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Анчелотті переконав мене змінити позицію, я не хотів. Він також навчив мене грати в центрі. За один рік я розвинувся більше, ніж за всі попередні.

"Золотий м'яч"? Я віддав би його Джуду Беллінгему", – цитує бразильця AS.

Нагадаємо, що Вінісіус звик грати зліва на фланзі, але Карло Анчелотті використовував його в сезоні 2023/24 на позиції центрального нападника.

Фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Борусією Д відбудеться 1 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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