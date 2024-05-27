Зірка Реала розповів, як готується до фіналу ЛЧ і вплив Анчелотті – він зізнався, кому віддав би "Золотий м'яч"
Вінгер Реала Вінісіус поділився своїм рецептом підготовки до фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії.
"Я завжди дивлюся ігри центральних та крайніх захисників, проти яких гратиму. Прошу свою команду підготуватися це для мене. Я вивчаю їх, щоб зрозуміти, як вони можуть спробувати мене заблокувати. Тепер також повинен спостерігати за воротарями, тому що я виконую пенальті.
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Анчелотті переконав мене змінити позицію, я не хотів. Він також навчив мене грати в центрі. За один рік я розвинувся більше, ніж за всі попередні.
"Золотий м'яч"? Я віддав би його Джуду Беллінгему", – цитує бразильця AS.
Нагадаємо, що Вінісіус звик грати зліва на фланзі, але Карло Анчелотті використовував його в сезоні 2023/24 на позиції центрального нападника.
Фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Борусією Д відбудеться 1 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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