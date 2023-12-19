Жирона продовжила контракт із Лопесом до 2026 року – попередня угода між клубом і гравцем закінчувалася наступного літа. Про це інформує офіційний сайт каталонського клубу.

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Лопес із радістю прийняв пропозицію про продовження угоди, оскільки зараз йому вже 34 роки. Він прийшов до Жирони влітку 2022 року з Еспаньйола і відтоді є вірним і основним "солдатом" Мічела. Давід провів за команду 34 матчі, в яких забив 5 м'ячів. Він є недоторканним для наставника "червоно-білих", зокрема через свою універсальність – у разі потреби Лопес здатний закрити позицію в центрі оборони.

Таким чином, хавбеку вдалося перезапустити свою кар'єру. Коли він здійснював трансфер з Еспаньйола на правах вільного агента, то вважався списаним матеріалом.