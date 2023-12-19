Жирона продлила контракт с Лопесом до 2026 года - предыдущее соглашение между клубом и игроком истекало будущим летом. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба.

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Лопес с радостью принял предложение о продлении соглашения, поскольку сейчас ему уже 34 года. Он пришёл в Жирону летом 2022 года из Эспаньола и с тех пор является верным и основным "солдатом" Мичела. Давид провёл за команду 34 матча, в которых забил 5 мячей. Он является неприкасаемым для наставника "красно-белых", в том числе из-за своей универсальности – в случае необходимости Лопес способен закрыть позицию в центре обороны.

Таким образом, хавбеку удалось перезапустить свою карьеру. Когда он совершал трансфер из Эспаньола на правах свободного агента, то считался списанным материалом.