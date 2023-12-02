Наставник каталонців Мічел випустив на зустріч проти Валенсії бойовий склад з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим. А Роман Яремчук розпочав матч на лаві запасних.

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З перших секунд обидві команди почали демонструвати інтенсивну та вертикальну гру. Перший небезпечний момент у воріт Валенсії виник вже на першій хвилині. Довбик отримав м'яч на фланзі, протащив його до штрафного майданчика, і потужно пробив. Невдало. Утім, якби Артем і влучив у ворота, гол би скасували через офсайд.

На початку першого тайму більшість атак каталонців проходили саме через фланг Віктора Циганкова. Українець класно комбінував з партнерами, але м'яч не доходив до нападників. Валенсія досить компактно захищалася, не залишаючи Жироні простору. На 10 хвилині Мічелу довелося скористатися заміною. Янхель Еррера на рівному місці отримав пошкодження і покинув поле. Замість нього з'явився Пабло Торре.

Попри перевагу у володінні Жирони, "кажани" зуміли створити кілька моментів. Найнебезпечніший був на 21 хвилині – Фран Перес класно увійшов у штрафний, тільки пробив вище воріт. Жирона продовжувала шукати підходи й можливості пройти низький блок Валенсії. На 39 хвилині каталонці заробили право на штрафний удар. При подачі арбітри розгледіли офсайд у Циганкова.

На 41 хвилині у Довбика виник класний момент забити. Врятував Валенсію сейвом Мамардашвілі. Але знову арбітри помітили офсайд в українського нападника, який став третім для Артема у цій грі. За перший тайм Жирона не змогла ні разу влучити у площину воріт суперника.

По перерві каталонці включили турбо режим, і ще активніше почали тиснути на Валенсію. На 53 хвилині вперше команда Мічела влучила в площину. А через невеликий проміжок часу Жирона привезла сама собі гол. Давід Лопес неправильно оцінив ситуацію, коли партнер віддавав пас назад, а Уго Дуро скористався епізодом. Голкіпер Гассаніга вийшов далеко з воріт і нападник "кажанів" без труднощів закинув м'яч у сітку.

Жирона з новою силою розпочала тиснути на Валенсію, а гості старанно оборонялися, не залишаючи простору каталонцям. Це тільки підсвітило проблеми команди Мічела, якій важко грати з клубами, що не ведуть боротьбу за центр поля.

На 75 хвилині наставник Жирони пішов ва-банк, знявши центрального захисника і випустивши Стуані. А потім з'явився на полі і Коуто. Заміни Мічела змінили хід зустрічі. Відігратися вдалося після чергової подачі у штрафний майданчик з флангу від Коуто, який абсолютно знищував своїх суперників. Довбик пролетів повз, а Стуані "заніс" м'яч у сітку.

Під кінець основного часу Жирона перевернула гру. І знову героями епізоду стали Коуто та Стуані. Перший потужно пробив, а другий випередив захисника – 2:1! На цьому каталонці не зупинилися. Чергова атака закінчилась взяттям воріт. Циганков віддав на хід Порту, який протягнув м'яч у штрафну і зробив пас на Савіо. Але арбітри розгледіли офсайд. На 84 хвилині на полі з'явився Роман Яремчук у "кажанів". Вплинути на становище Валенсії українець не зумів.

Завдяки перемозі Жирона набрала 38 балів і очолила турнірну таблицю Ла Ліги, випередивши Реал на три пункти. Валенсія з 19 очками перебуває на 10 місці.