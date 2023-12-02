Український нападник в минулому місяці забив два голи та віддав два асисти у двох матчах чемпіонату Іспанії. Це дозволило Артему Довбику претендувати на звання найкращого гравця Ла Ліги за листопад.

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Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, за підсумками голосування перемогу здобув лідер Атлетіко Антуан Грізманн. У листопаді 32-річний француз забив два голи та віддав одну результативну передачу за три гри у чемпіонаті. Серед претендентів також були Борха Майораль (Хетафе), Анте Будімір (Осасуна) та Айозе Перес (Бетіс).

Додамо, що Жирона не залишилася без нагороди за листопад. Наставника каталонців Мічела визнали найкращим тренером.

Загалом Артем Довбик зіграв за "біло-червоних" у 14 матчах у всіх турнірах. В його активі сім голів та шість результативних передач.

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