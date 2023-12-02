Наставник каталонцев Мичел выпустил на встречу против Валенсии боевой состав с Артемом Довбыком и Виктором Цыганковым. А Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных.

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С первых секунд обе команды начали демонстрировать интенсивную и вертикальную игру. Первый опасный момент у ворот Валенсии возник уже на первой минуте. Довбык получил мяч на фланге, протащил его в штрафную, и мощно пробил. Неудачно. Впрочем, если бы Артем и попал в ворота, гол бы отменили из-за офсайда.

В начале первого тайма большинство атак каталонцев проходили именно через фланг Виктора Цыганкова. Украинец классно комбинировал с партнерами, но мяч не доходил до нападающих. Валенсия достаточно компактно защищалась, не оставляя Жироне пространства. На 10 минуте Мичелу пришлось воспользоваться заменой. Янхель Эррера на ровном месте получил повреждение и покинул поле. Вместо него появился Пабло Торре.

Несмотря на преимущество во владении Жироны, "летучие мыши" сумели создать несколько моментов. Самый опасный был на 21 минуте – Фран Перес классно вошел в штрафную, только пробил выше ворот. Жирона продолжала искать подходы и возможности пройти низкий блок Валенсии. На 39 минуте каталонцы заработали право на штрафной удар. При подаче арбитры разглядели офсайд у Цыганкова.

На 41 минуте у Довбика возник классный момент забить. Спас Валенсию сейвом Мамардашвили. Но снова арбитры заметили офсайд у украинского нападающего, который стал третьим для Артема в этой игре. За первый тайм Жирона не смогла ни разу попасть в створ ворот соперника.

После перерыва каталонцы включили турбо режим, и еще активнее начали давить на Валенсию. На 53 минуте впервые команда Мичела попала в створ. А через небольшой промежуток времени Жирона привезла сама себе гол. Давид Лопес неправильно оценил ситуацию, когда партнер отдавал пас назад, а Уго Дуро воспользовался эпизодом. Голкипер Гассанига вышел далеко из ворот, и нападающий "летучих мышей" без труда забросил мяч в сетку.

Жирона с новой силой начала давить на Валенсию, а гости старательно оборонялись, не оставляя пространства каталонцам. Это только подсветило проблемы команды Мичела, которой тяжело играть с клубами, не ведущими борьбу за центр поля.

На 75 минуте наставник Жироны пошел ва-банк, сняв центрального защитника и выпустив Стуани. А затем появился на поле и Коуто. Замены Мичела изменили ход встречи. Отыграться удалось после очередной подачи в штрафную площадь с фланга от Коуто, который абсолютно уничтожал своих соперников. Довбик пролетел мимо, а Стуани "занес" мяч в сетку.

Под конец основного времени Жирона перевернула игру. И снова героями эпизода стали Коуто и Стуани. Первый мощно пробил, а второй опередил защитника – 2:1! На этом каталонцы не остановились. Очередная атака закончилась взятием ворот. Цыганков отдал на ход Порту, который протащил мяч в штрафную и сделал пас на Савио. Но арбитры разглядели офсайд. На 84 минуте на поле появился Роман Яремчук у "летучих мышей". Повлиять на положение Валенсии украинец не сумел.

Благодаря победе Жирона набрала 38 баллов и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опередив Реал на три пункта. Валенсия с 19 очками находится на 10 месте.